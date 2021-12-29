Мечта о создании сверхзвукового болида ютилась в Лаборатории скоростных автомобилей (ЛСА) годами. Студенты Харьковского автомобильно-дорожного института и сотрудники ЛСА с начала 50-х конструировали прорывные для СССР болиды фантастической формы и с сумасшедшими на тот момент данными.

Каждый из них назывался ХАДИ – в честь самого института – плюс порядковый номер. Уже третий болид разработчиков попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за габаритов. ХАДИ-3 весил 180 кг, его ширина и высота – 67х51 – это был самый маленький гоночный болид в мире, который даже называли «карандаш». Его расчетная скорость достигала 220 км/ч, но автомобиль так и не смогли разогнать из-за неудачной конструкции колес: сделанные из стеклопластика покрышки разлетелись во время заезда на соляном озере Баскунчак, на котором проводились чуть ли не все подобные испытания в СССР.

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На суперобтекаемом ХАДИ-7 уже стоял газотурбинный вертолетный движок, и болид поставил четыре рекорда скорости в СССР.

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В 1968-м в ЛСА наконец решились замахнуться на горизонт скорости звука. Проект ХАДИ-9 стал дипломной работой студентов Шерстобитова, Заговорова, Сегодина, Корлякова и Пурдыка. Командовал ими легендарный руководитель ЛСА Владимир Никитин.

Владимир Константинович вырос в детдомах Ростова, Баку и Харькова. Не знал ни места рождения, ни родителей. После школы попал в ПТУ при паровозостроительном заводе. Работал кузнецом, резчиком по дереву, строителем, разнорабочим, начальником склада. В 1938-м Никитин стал шофером на заводе, позже – руководителем транспортного цеха. Когда началась Великая отечественная война, Владимир Константинович вызвался добровольцем и прошел ее до конца, получив два ранения и 10 наград. Все время в армии он был водителем.

Владимир Никитин испытывает ХАДИ-5 и ХАДИ-7 Фото: Twitter

Ужасы войны научили Никитина не терять ни секунды жизни на ерунду и посвятить себя тому, что он любит больше всего – автомобилями. Он занялся автоспортом, помогал готовить гоночные машины и прототипы для установления рекордов скорости. Золотые руки, светлая голова, страсть к технике и огромный опыт, который конструктор копил с самых низов, превратили него в незаменимого специалиста. Когда Никитин установил несколько мировых рекордов, его зачислили в штат Всесоюзного Комитета по делам физкультуры и спорта. А после этого он возглавил ЛСА как старший механик научно-исследовательской группы проектирования скоростных автомобилей.

Когда запустился проект сверхзвукового болида, в Харьков начали писать со всего мира: все хотели знать, как выглядит и из чего состоит самый быстрый автомобиль в истории. Проект тут же превратился из обычного дипломника в престижную разработку государственной важности.

ХАДИ и ЛСА никогда не сталкивались с задачами подобной сложности: реактивный движок, барьер скорости звука, перегрузки пилота. Поэтому к проекту подключились разработчики из авиационного института. С их помощью первый прототип собрали за неделю. Испытания в аэродинамической трубе привели ко второму и третьему драфту.

С каждым новым образцом команда под руководством Никитина будто вытачивала скульптуру из камня, отсекая все лишнее. Закрытый кузов сменился на облегченный кокпит, колеса лишились крыльев-обтекателей и стали открытыми. Конструкция получила три колеса, но считалась четырехколесной из-за сдвоенного переднего. Никитин учел опыт ХАДИ-3, у которого лопнули шины из стеклопластика, поэтому новый прототип получил неубиваемые авиационные покрышки.

Болид наделили сложной системой остановки: скорость гасили воздушные тормоза, парашюты и возможность ракетного двигателя работать в обратную сторону. На носу прототипа установили игловидный датчик, который фиксировал воздушные потоки и автоматически менял геометрию крыльев болида для лучшей аэродинамики.

ХАДИ-9 на испытаниях Фото: Twitter

Постепенно Никитин начал осознавать масштаб поставленной задачи. До него уже была подобная попытка. Разработка ГАЗ и МиГ разогналась лишь до 311 км/ч, но все равно установила рекорд СССР.

В 1970-м Никитин получил тяжелый удар. 23 октября американец Гарри Габелич разогнался до 1014,511 км/ч на ракетном автомобиле «Синее пламя». Самое обидное, что болид американца выглядел точно так же, как у харьковских инженеров. Но это было не воровство идеи, а ее доказательство: раз на другом краю земли придумали и воплотили то же самое, значит, команда Никитина на верном пути.

При внешнем сходстве прототипы носили разную начинку: тяга мотора на 5900 кгс у «Голубого пламени» в два раза превосходила проект ЛСА ХАДИ-9 с авиационной турбиной РД-9БФ. Но у советской разработки было преимущество в массе – болид весил меньше благодаря стеклопластику.

В результате готовый прототип построили только в 1978 году. К тому моменту тех, кто начинал писать диплом по проекту, сменили несколько поколений студентов. Тут команду Никитина ждал новый жестокий удар. Бетон Чугуевского аэродрома показал возможности ХАДИ-9. Но на гигантской карте СССР не нашлось ни одной площадки, на которой можно было бы разогнать болид до расчетной скорости в 1200 км/ч.

Гарри Габелич установил свой рекорд на «Голубом пламени», разогнавшись по высохшему соляному озеру Бонневилль. В СССР обычно для таких целей использовали соляное озеро Баскунчак. Но ровное дно площадки уничтожили, когда на нем возобновили добычу соли. А взлетно-посадочные полосы всех аэропортов были слишком малы. В итоге после 10 лет работы проект просто отправился на выставки по СССР и странам блока.

Но свой звездный час ХАДИ-9 все же получил. В 1983-м в кинотеатрах вышел фильм «Скорость». В нем рассказывалась история неизвестного автолюбителя Григория Яковлева, опередившего именитых спортсменов на собранном им самим болиде. Его машина понравилась руководителю конструкторского бюро, который пригласил молодого автогонщика в свою лабораторию.

ХАДИ-9, превращенная в «Иглу» для съемок в фильме «Скорость» Фото: Twitter

Сюжет фильма напоминал историю самого Никитина. В главных ролях снялись легендарный Алексей Баталов и фрешмен Дмитрий Харатьян, которые на экране все же установили рекорд скорости на ХАДИ-9, который в сценарии назвали «Игла-09-SR».

Во время съемок на озере Баскунчак каскадеры без ведома конструкторов разогнали болид до 500 км/ч, что и стало неофициальным рекордом амбициозного проекта.

Со временем интерес к проекту угас. Никто не рассчитывал, что разработка продолжится – Запад оторвался и достиг сверхзвукового барьера. А у конструкторов появилась новая мода – дрэгстеры, болиды, на которых можно ставить новые рекорды на доступных в СССР коротких трассах.

Владимир Никитин умер в 1992-м в возрасте 81 года. Он оставил после себя несколько десятков всесоюзных рекордов скорости и полтора десятка мировых. Кроме того, Владимир Константинович за 20 лет воспитал сотни инженеров-конструкторов.

Жизнь ХАДИ-9 закончилась менее славно: после съемок в фильме «Скорость» всем настолько не было дела до бесполезного болида, что его забыли вымыть от соли озера Баскунчак. Через несколько лет прототип просто сгнил от коррозии.

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