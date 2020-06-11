Бинэм, Дэй, Бресель, Вулластон
Канада
После такого трейлера ралли будут ждать очень и очень многие.
Андрей выиграл заключительный этап и общий зачет.
У российской команды все круто.
На четвертом этапе «Дакара» экипажи «Камаз-мастер» заняли первые три места.
Черный день в жизни Адриена ван Беверена.
Самое интересное с главного ралли-марафона.
Эпичные спортивные каникулы продолжаются.
Экс-тренер «Зенита» и «Челси» сошел с дистанции, но получил кайф.
Как так получилось – в хайлайтах этапа.
Машинки! Машинки!