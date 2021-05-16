Во время ралли «Пикник» в Ленинградской области едва не случилась серьезная авария – все могло закончиться трагично.

Автомобиль представителей Карелии не вписался в один из поворотов. Машину занесло, она несколько раз перевернулась и по счастливой случайности не задела никого из зрителей – они отреагировали и успели отбежать от авто.

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Члены экипажа также не пострадали.

Гонка проходила с 14 по 15 мая в Ленинградской области.

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