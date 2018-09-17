«Не обеспечивайте мужчин, которые этого не ценят». Русская гимнастка обвинила любовника в краже

Русская гимнастка Дарья Кондакова обвинила бывшего любовника в мошенничестве и дала совет всем молодым (и не только) дамам.

«13 сентября мы подали заявление о привлечении к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ на директора фирмы одежды SPSM. Также мы готовим иски от имени гимнасток сборной России, которые просили убрать фото с рекламы этой фирмы и получили отказ от директора.

Я хочу рассказать свою историю. Наши отношения длились с 2014 по 2017 год. Фирму придумывали вместе примерно в сентябре 2015-го. На момент открытия фирмы Иван Алексеевич официально не работал уже определенное время. У него была сомнительная фирма, которая предлагала участвовать в тендерах за откаты, нелегально заходила в госшколы и поставляла инвентарь.

Я постоянно работала на своем поприще и часто была на сборах и мастер-классах. Откладывала деньги на квартиру. В конце 2015-го он упросил вложить эти деньги в свою фирму, обещал мне увеличить мои сбережения и купить квартиру общую. Я сомневалась, но, так как дело шло к свадьбе, я все же дала согласие. После первых поступлений я просила гимнасток сборной сделать фото в этой одежде, затем начала раскручивать бренд на начальной стадии. Никто из топовых гимнасток не стал бы его рекламировать, если бы не моя связь с ним и место работы в сборной.

Отношения не сложились, в 2017-м я ушла от него. Он обещал вернуть деньги, кормил завтраками, потом начал отходить от темы, говорил, что это совместный бюджет и он ничего мне не должен. Многие до сегодняшнего момента ассоциировали эту фирму со мной. Когда в соцсети просочилась информация, что это не мое, люди стали писать и спрашивать. Также мне передали, что меня и не только меня начали оскорблять в интернете и писать не относящуюся ко мне ерунду его друзья, и врать о том, что я никак к этой фирме не относилась, с их стороны это был верх наглости и низости, как можно заметить, что никто из спортсменов не стал их защищать. Так я вышла на адвокатов, которые сказали, что можно попробовать отстоять свои права и вернуть то, что принадлежит мне. Свидетелей у меня очень много!

Девочки, хочу обратиться ко всем вам, не совершайте моих ошибок, не доверяйте и не обеспечивайте мужчин, которые этого не ценят!» – написала Кондакова в инстаграме.

Кондакова – четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

В 2011 году Дарья получила благодарность от Министра спорта, туризма и молодежной политики РФ за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по художественной гимнастике.

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