Чемпионка ОИ и чиновник – молодежи: «Государство вам ничего не должно. Оно не просило вас рожать»

Олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике и директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече со старшеклассниками и студентами Кировограда заявила, что государство никому ничего не должно.

«На сегодняшний день у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать.

Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба. Меняйте это и в своих головах, и у знакомых, и у одноклассников. Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь», – цитирует Глацких 66.ru.

После того, как слова Глацких разошлись по интернету, «360» обратился к бывшей спортсменке за комментарием. «Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют.

Фраза вырвана [из контекста], и содержание разговора перевернуто. Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство – лишь помощник в этом вопросе», – отметила Глацких.

Глацких занимает пост директора департамента молодежной политики Свердловской области.

Помимо Олимпиады в Афинах, Глацких брала золото на чемпионате Европы (2003) и чемпионате мира (2005).

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