Чемпионку ОИ Глацких, сказавшую, что государство ничего не должно молодежи, отстранили от должности

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев временно отстранил от должности главу местного департамента молодежной политики Ольгу Глацких.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», – заявил Куйвашев.

Олимпийская чемпионка-2004 по художественной гимнастике Глацких попала под проверку после заявления на встрече с молодежью Кировограда.

«На сегодняшний день у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», – сказала она 5 ноября старшеклассникам и студентам.

Глацких возглавила департамент молодежной политики Свердловской области в 2016 году.

Помимо золота Олимпийских игр гимнастка становилась чемпионкой мира в 2003-м и чемпионкой Европы в 2005-м.

Чемпионка ОИ и чиновник – молодежи: «Государство вам ничего не должно. Оно не просило вас рожать»