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Чемпионку ОИ Глацких, сказавшую, что государство ничего не должно молодежи, отстранили от должности

Чемпионку ОИ, сказавшую, что государство ничего не должно молодежи, отстранили от должности
Eurosport

8 мин. назад

Похоже, что все-таки должно.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев временно отстранил от должности главу местного департамента молодежной политики Ольгу Глацких.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», – заявил Куйвашев.

Олимпийская чемпионка-2004 по художественной гимнастике Глацких попала под проверку после заявления на встрече с молодежью Кировограда.

«На сегодняшний день у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», – сказала она 5 ноября старшеклассникам и студентам.

  • Глацких возглавила департамент молодежной политики Свердловской области в 2016 году.
  • Помимо золота Олимпийских игр гимнастка становилась чемпионкой мира в 2003-м и чемпионкой Европы в 2005-м.

Чемпионка ОИ и чиновник – молодежи: «Государство вам ничего не должно. Оно не просило вас рожать»

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