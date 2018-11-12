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Чемпионку ОИ, сказавшую, что государство не просило никого рожать, оставили в должности

Чемпионку ОИ, сказавшую, что государство не просило никого рожать, оставили в должности
Eurosport

1 час назад

Государство не просило, вот и не уволили.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка Ольга Глацких легко отделалась после скандального заявления о том, что государство ничего не должно молодежи, потому что не просило их рождаться.

Ura.ru сообщил, что чиновница не потеряет работу. Губернатор Куйвашев провел серьезную беседу с Глацких и сделал ей выговор – на этом вопрос исчерпан.

Олимпийская чемпионка-2004 по художественной гимнастике Глацких попала под проверку после заявления на встрече с молодежью Кировограда.

«На сегодняшний день у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», – сказала она 5 ноября старшеклассникам и студентам.

  • Глацких возглавила департамент молодежной политики Свердловской области в 2016 году.
  • Помимо золота Олимпийских игр гимнастка становилась чемпионкой мира в 2003-м и чемпионкой Европы в 2005-м.
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