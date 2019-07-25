Eurosport
Немецкая гимнастка выступала на Олимпиаде, а сейчас ведет завораживающий инстаграм
Подпишись на Миру Бимперлинг.
Художественные гимнастки из России не представляют Олимпийские игры без выигранного золота, а спортсменки из других стран радуются факту участия.
Немка Мира Бимперлинг представляла свою страну в Лондоне-2012 и гордится этим. «Олимпиец», – написано в описании ее инста-профиля. А еще там много красочных незабываемых фото.
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