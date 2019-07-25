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Немецкая гимнастка выступала на Олимпиаде, а сейчас ведет завораживающий инстаграм

Немецкая гимнастка выступала на Олимпиаде, а сейчас ведет завораживающий инстаграм
Eurosport

59 мин. назад

Подпишись на Миру Бимперлинг.

Художественные гимнастки из России не представляют Олимпийские игры без выигранного золота, а спортсменки из других стран радуются факту участия.

Немка Мира Бимперлинг представляла свою страну в Лондоне-2012 и гордится этим. «Олимпиец», – написано в описании ее инста-профиля. А еще там много красочных незабываемых фото.

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