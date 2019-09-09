Российская спортсменка Александра Солдатова потеряла сознание во время финала Кубка вызова по художественной гимнастике.

21-летняя Солдатова выиграла многоборье, но затем не вышла на финалы с булавами и лентой, хотя уверенно претендовала на золото. Личный тренер спортсменки Анна Дьяченко рассказала «Чемпионату», что произошло.

«После одного из упражнений Саше стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление. Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна принять Ирана Александровна Винер-Усманова. Саша старается и делает все возможное, а решать будет главный тренер. А о том, что Солдатова собирается завершить карьеру, речи не идет», – пояснила тренер.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этих соревнованиях. Я знаю, что многих, наверное, вчера напугала тем, что снялась, но это были меры предосторожности. Сейчас со мной все отлично, чувствую себя прекрасно. Вышла на море. Огромное спасибо всем за поддержку. Сегодня вечером возвращаюсь в Москву. Все отлично. Всех люблю и целую», – сама Солдатова записала видеообращение.

Александра – трехкратная чемпионка мира.

Чемпионат мира стартует 16 сентября в Баку.

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