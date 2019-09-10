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Потерявшая сознание Солдатова пропустит чемпионат мира
Видимо, проблемы со здоровьем все же оказались серьезными.
Александра Солдатова пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике по состоянию здоровья.
Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации художественной гимнастики. Недавно 21-летняя Солдатова потеряла сознание на Кубке вызова в Португалии и не смогла выйти на финальные соревнования с булавами и лентой. Позже она заверила подписчиков в инстаграме, что чувствует себя хорошо.
На чемпионате мира Александру заменит Екатерина Селезнева.
- Солдатова – один из лидеров сборной России вместе с сестрами Авериными, на чемпионатах мира она завоевала три золота.
- Чемпионат мира стартует 16 сентября в Баку.
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире за неделю до старта ЧМ
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