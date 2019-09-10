Александра Солдатова пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике по состоянию здоровья.

Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации художественной гимнастики. Недавно 21-летняя Солдатова потеряла сознание на Кубке вызова в Португалии и не смогла выйти на финальные соревнования с булавами и лентой. Позже она заверила подписчиков в инстаграме, что чувствует себя хорошо.

На чемпионате мира Александру заменит Екатерина Селезнева.

Солдатова – один из лидеров сборной России вместе с сестрами Авериными, на чемпионатах мира она завоевала три золота.

Чемпионат мира стартует 16 сентября в Баку.

Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире за неделю до старта ЧМ

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