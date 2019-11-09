Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, которая после завершения спортивной карьеры стала женой популярного телеведущего Павла Воли, рассказала об особенностях вида спорта в области женского здоровья.

«У меня дела только в 19 лет пошли. У всех девчонок-гимнасток все очень по-позднему. Если ты выступаешь и если ты планируешь большой спорт, то нельзя жить половой жизнью и все такое. Это спорт монахинь. Нам нельзя! Иначе сразу женя вот такая вырастет, сисявки пойдут… Ты будешь делать шпагат, а у тебя сиськи вот так будут прыгать!

Мы же в купальничках выступаем, все девочки позднего развития. В 16 ты доска, два соска», – рассказала 34-летняя Утяшева в интервью YouTube-каналу PEOPLETALK TV.

Утяшева – двукратная чемпионка Европы в команде.

Они с Волей поженились в ноябре 2012 года, сейчас воспитывают двоих детей.

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