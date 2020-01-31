Сын олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Ульяны Донсковой подвергся нападению во время тренировки по плаванию.

По информации «Комсомольской правды», инцидент произошел в бассейне клуба World Class Lite на Полежаевской 25 января. Донскова привела четырехлетнего Романа, который страдает аутизмом, на тренировку. В бассейне еще не закончила заниматься другая девочка, которую сопровождал отец. Яркие игрушки девочки привлекли внимание Ромы, но Ульяна и тренер объяснили ему, что нельзя брать чужие вещи без разрешения.

«В нашем случае такие запреты не работают, если цель слишком заманчива. В итоге на последние три минуты занятия этой девочки Рома отвлек ее от процесса своим интересом к ее вещам. Но он не сделал этой девочке ничего плохого, она сама дала ему игрушки. В отличие от ее отца, он сказал моему сыну: «отойди, а то получишь», и сильно толкнул моего сына в грудь, он упал и ушел под воду», – рассказала 27-летняя Донскова.

Мальчика отвезли в больницу, врачи диагностировали ушиб грудной клетки. Родители написали заявление в полицию, правоохранительные органы проводят проверку.

Донскова – олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье и четырехкратная чемпионка мира.

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