Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова госпитализирована после попытки покончить с собой.

По информации телеграм-канала Mash, 21-летняя спортсменка вскрыла вены, но врачи спасли ее и доставили в психосоматическое отделение института имени Склифософского. Медики рассказали, что девушка находилась в агрессивно-возбужденном состоянии.

«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», – цитирует «Агентство городских новостей Москва» источник в оперативных службах.

Следователи проводят проверку в связи с инцидентом.

Солдатова – мультимедалистка чемпионатов мира и Европы в командных и индивидуальных упражнениях.

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