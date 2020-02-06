Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова госпитализирована в психосоматическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Девушка пыталась покончить с собой – она вскрыла вены. Помимо телесных повреждений врачи диагностировали ей булимию – нервное расстройство приема пищи, которое проявляется через повторяющиеся приступы переедания и чрезмерную озабоченность контролированием массы тела.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Солдатова сама пришла в Морозовскую больницу – ближайшее медучреждение к дому, у девушки уже были характерные раны на руках. Спортсменка призналась, что порезала себя кухонным ножом.

Александра рассказала, что совершила этот поступок по глупости, а потом испугалась и пошла к врачам. Девушку на скорой увезли в Склиф – в машине вела себя адекватно и очень сожалела о произошедшем, хотя первоначально сообщалось, что она находилась в агрессивно-возбужденном состоянии.

Тренер Солдатовой узнала о случившемся из СМИ, Винер тоже не в курсе

Анна Дьяченко, которая тренирует гимнастку, призналась, что ничего не знала о попытке суицида вплоть до появления информации в медиа: «Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня такой же шок, как и для всех».

Лаконично прокомментировала произошедшее и легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова: «Ничего не знаю, первый раз об этом слышу».

Проблемы со здоровьем помешали Александре выступить на нескольких крупных стартах

Александра Солдатова на квалификации Гран-При Москвы, 2018 годGetty Images

Солдатовой пришлось пропустить ЧМ-2017 из-за травмы, которую она получила незадолго до континентального первенства того же года (там Саша взяла два серебра в личных видах и золото в команде).

Спустя год она не выступила уже на чемпионате Европы, и тогда Ирина Винер была более многословна: «Саша Солдатова – прекрасная гимнастка, красивая и очень талантливая. Но, к сожалению, не дисциплинированная. Она сумела поправиться за неделю на 5 кг и сломала себе ногу. Потому что с таким весом прыгать очень тяжело, и трубчатая кость у нее в ноге не выдержала. Поэтому не смогла сюда попасть, хотя в Испании ее очень любят, ее принимают на ура, у нее два испанских упражнения, но, к сожалению, вот такая несерьезность в поведении не дала ей возможности здесь выступить».

Позже Солдатова оправдывалась за ситуацию с весом: «Проблем каких-то нет. Есть другая особенность. Если я порой чуть больше выгляжу, то это не еда, не жир. Это вода. К сожалению, у меня немного нарушен метаболизм, и поэтому если пить немного больше, то появляются отеки. На следующий день все уходит, и я снова тростиночка. У всех организм разный, у меня вот есть такая небольшая проблема».

Сентябрьский ЧМ-2019 тоже прошел без Александры. На финальном этапе Кубка вызова в Португалии гимнастке стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание. «У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась», – рассказала позднее Винер.

За несколько дней до попытки суицида Солдатова снялась с московского этапа Гран-при.

В 2018-м она взяла личное золото ЧМ, но Винер устроила разнос

Солдатова в 2014 и 2015 годах побеждала на чемпионате мира в командных соревнованиях, но личное золото пришло к ней только на турнире в Софии в упражнении с лентой. Да и тогда выступление оказалось неидеальным, базовая стоимость была только третьей, а итоговая сумма на 1,3 балла меньше, чем в квалификации. Винер даже грозилась не поставить Александру в командные соревнования: «Она не сделала половину элементов в финале. И если будет завтра так же делать, то сниму ее. Да, несмотря на медаль».

Правда на следующий день Винер похвалила Солдатову за бронзу в многоборье: «Несмотря на то, что Александра сегодня первый вид сделала, мягко говоря, не очень хорошо, она смогла харизмой и характером выиграть у соперниц остальные виды с таким разрывом, что заняла третье место. Честно говоря, надежды на это было очень мало. Но она собралась». В команде Солдатова все же оказалась и взяла четвертую золотую медаль.

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