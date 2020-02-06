Появились подробности инцидента с участием четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой, которая была госпитализирована после попытки суицида.

Телеграм-канал Mash сообщает, что 21-летняя спортсменка порезала вены на левой руке кухонным ножом, испугалась и сама пришла в Морозовскую больницу – ближайшую к дому. Александра рассказала, что сделала глупость.

Медики направили ее в институт имени Склифосовского. В машине скорой помощи девушка вела себя адекватно и очень сожалела о произошедшем.

Следователи проводят проверку в связи с инцидентом.

Солдатова – мультимедалистка чемпионатов мира и Европы в командных и индивидуальных упражнениях.

Сама пришла в больницу, пропустила ЧМ-2019 из-за болезни. Что известно о попытке суицида Солдатовой

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