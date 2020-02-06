Четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова в инстаграме назвала информацию о попытке свести счеты с жизнью полнейшей неправдой.

«Вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась – такое бывает у всех – ножи острые, а я гимнастка – на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую: рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением.

Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом история закончилась, а тут пишут такой кошмар – вены, порезалась, какой ужас. У меня просто нет слов», – заявила Солдатова через инстаграм тренера Анны Дьяченко

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Солдатова порезала вены на левой руке, но испугалась и сама пришла в Морозовскую больницу, откуда ее направили в институт имени Склифосовского. В машине скорой 21-летняя спортсменка сказала, что сожалеет о произошедшем.

Солдатова – мультимедалистка чемпионатов мира и Европы в командных и индивидуальных упражнениях.

Из-за травм Александра пропустила несколько крупных турниров за последние годы.

Сама пришла в больницу, пропустила ЧМ-2019 из-за болезни. Что известно о попытке суицида Солдатовой

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