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«Порезалась – бывает такое». Солдатова отрицает попытку суицида

«Порезалась – бывает такое». Солдатова отрицает попытку суицида
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 57 мин. назад

Гимнастка утверждает, что случайно порезалась и решила обработать рану в больнице, а все остальное – ложь.

Четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова в инстаграме назвала информацию о попытке свести счеты с жизнью полнейшей неправдой.

«Вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась – такое бывает у всех – ножи острые, а я гимнастка – на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую: рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением.

Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом история закончилась, а тут пишут такой кошмар – вены, порезалась, какой ужас. У меня просто нет слов», – заявила Солдатова через инстаграм тренера Анны Дьяченко

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Солдатова порезала вены на левой руке, но испугалась и сама пришла в Морозовскую больницу, откуда ее направили в институт имени Склифосовского. В машине скорой 21-летняя спортсменка сказала, что сожалеет о произошедшем.

  • Солдатова – мультимедалистка чемпионатов мира и Европы в командных и индивидуальных упражнениях.
  • Из-за травм Александра пропустила несколько крупных турниров за последние годы.

Сама пришла в больницу, пропустила ЧМ-2019 из-за болезни. Что известно о попытке суицида Солдатовой

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