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В больнице сообщили о текущем состоянии Солдатовой
Саша до сих пор в палате, посещения запрещены.
Врачи НИИ Склифосовского прокомментировали состояние художественной гимнастки Александры Солдатовой, которая была госпитализирована якобы после попытки суицида.
«Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом», – цитирует «Р-Спорт» представителя больницы.
- Медиа сообщили, что 21-летняя спортсменка нанесла себе телесные повреждения и сама обратилась к врачам.
- Позже Солдатова опровергла попытку самоубийства, заявив, что порезалась при приготовлении завтрака.
- Александра – четырехкратная чемпионка мира в личных и командных соревнованиях.
Солдатова в Склифе – якобы после попытки суицида, девушка это опровергает. Что известно об инциденте
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