Российская гимнастка Александра Солдатова призналась, что последние два года страдает от булимии. Чтобы восстановить здоровье и вылечиться, она сделала паузу в карьере.

«После чемпионата Европы 2019 года сказала, что готова лечиться. Больница, что угодно. Мне нашли клинику, но я пролежала там недолго, быстро стало лучше, и тут была моя ошибка – сказала, что готова тренироваться. Но после тренировок все опять пошло вниз, и Ирина Винер сказала, что я сначала должна вылечиться, стать уверенной в себе, что здоровье важнее всего. Лежала в больнице месяц, постоянно на связи с Ириной Александровной и Анной Вячеславовной Дьяченко.

Эти два с половиной года были очень тяжелыми, чемпионат Европы 2018 года я пропустила из-за перелома, тело стало настолько хрупким, что было страшно. При этом переломе я боролась с булимией, восстановилась за месяц, а в сентябре выиграла золото чемпионата мира. Вы не представляете, что я вижу, когда смотрю на эту медаль. Это было невероятное лето 2018 года, я просто верила в себя, как и мои тренеры.

У меня в карьере пауза, да, нахожусь в периоде восстановления, сейчас настрой такой – лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы, тем более Олимпийские игры, где нужно лошадиное здоровье. Но тренеры знают, что я хочу вернуться и тренироваться», – цитирует гимнастку ТАСС.

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