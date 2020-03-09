Eurosport
Русская гимнастка открыла в Нью-Йорке студию растяжки. В инстаграме она показывает чудеса гибкости
Все это – с видом на Манхэттен.
Знакомимся с очаровательной девушкой по имени Анастасия Назаренко – олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
Настя открыла стретчинг-студию в Нью-Йорке с видом на Манхэттен и выкладывает программы тренировочных занятий в инстаграме. Но там не только описания упражнений, но также много красивых фото и видео, окунающих в мир гимнастики и нереальных возможностей человеческого тела.
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