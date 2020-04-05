Российская гимнастка Александра Солдатова показала тренировку в условиях домашнего карантина, а также обратила внимание фолловеров на необычное строение своего тела.

«Небольшой факт обо мне. Левое колено и левый локоть выгибаются у меня гораздо лучше правого, но на выступлениях этого, конечно, не видно. И левый локоть порой пугает людей», – написала Солдатова.

Солдатова – четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

В начале февраля сообщалось, что Александра была госпитализирована после попытки суицида. Девушка отрицает эту информацию.

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