«Локоть пугает людей». Солдатова показала необычное строение своего тела
Кого-то точно бросит в дрожь.
Российская гимнастка Александра Солдатова показала тренировку в условиях домашнего карантина, а также обратила внимание фолловеров на необычное строение своего тела.
«Небольшой факт обо мне. Левое колено и левый локоть выгибаются у меня гораздо лучше правого, но на выступлениях этого, конечно, не видно. И левый локоть порой пугает людей», – написала Солдатова.
- Солдатова – четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике.
- В начале февраля сообщалось, что Александра была госпитализирована после попытки суицида. Девушка отрицает эту информацию.
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