Киркоров похудел на 30 кг благодаря онлайн-гимнастике с Винер

Методика Ирины Александровны подходит не только юным гимнасткам.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер во время самоизоляции помогает похудеть народному артисту России Филиппу Киркорову.

«Похудел почти на 30 кг. Я занимаюсь гимнастикой – Ирина Александровна Винер периодически преподает мне онлайн-советы. Все, что прикажет, все делаю», – рассказал 53-летний Киркоров в эфире «Вечернего Урганта».

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Киркоров – народный артист РФ, Украины и Молдавии.

Винер возглавляет сборную России по художественной гимнастике с 2001 года. Под ее руководством золотые медали Олимпиад выигрывали Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева и другие прославленные гимнастки.

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Художественная гимнастика «Локоть пугает людей». Солдатова показала необычное строение своего тела 05/04/2020 В 18:32