Лейсан Утяшева
Фото: Instagram
Во время приготовления еды можно успеть многое.
Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева записала необычное видео.
34-летняя Утяшева в черном вечернем платье продемонстрировала на кухне растяжку и села на шпагат, все это – под музыку и одновременно с приготовлением котлет.
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- Утяшева становилась чемпионкой Европы в командном зачете в 2002-м и 2004-м. В 2006 году она завершила карьеру из-за травмы.
- После спорта Ляйсан стала вести различные передачи на телевидении и в 2012 году вышла замуж за шоумена Павла Волю.
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