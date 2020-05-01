Художественная гимнастика

Утяшева села на шпагат в черном вечернем платье параллельно с готовкой котлет

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Лейсан Утяшева

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
2 часов назад

Во время приготовления еды можно успеть многое.

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева записала необычное видео.

34-летняя Утяшева в черном вечернем платье продемонстрировала на кухне растяжку и села на шпагат, все это – под музыку и одновременно с приготовлением котлет.

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  • Утяшева становилась чемпионкой Европы в командном зачете в 2002-м и 2004-м. В 2006 году она завершила карьеру из-за травмы.
  • После спорта Ляйсан стала вести различные передачи на телевидении и в 2012 году вышла замуж за шоумена Павла Волю.

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