Александра Солдатова
Фото: Instagram
Саша – 🔥
Российская гимнастка Александра Солдатова показала поклонникам профессиональную растяжку.
Солдатова продемонстрировала растяжку, лежа на кровати в спальне: на видео, опубликованном в инстаграме, 21-летняя спортсменка с легкостью подняла ногу над головой.
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- Александра – трехкратная чемпионка мира в командном зачете (2014, 2015, 2018), трехкратная чемпионка Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019).
- В 2018 году Солдатова выиграла чемпионат мира в упражении с лентой.
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