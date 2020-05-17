Саша – 🔥

Российская гимнастка Александра Солдатова показала поклонникам профессиональную растяжку.

Солдатова продемонстрировала растяжку, лежа на кровати в спальне: на видео, опубликованном в инстаграме, 21-летняя спортсменка с легкостью подняла ногу над головой.

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Александра – трехкратная чемпионка мира в командном зачете (2014, 2015, 2018), трехкратная чемпионка Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019).

В 2018 году Солдатова выиграла чемпионат мира в упражении с лентой.

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