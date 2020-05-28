Художественная гимнастика

Русская гимнастка завоевала золото ЧЕ. А ее фото завоюют твое сердце

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Eurosport

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
8 минут назад

Юлия Синицына – пример чистой красоты.

Россиянка Юлия Синицына – двукратная чемпионка Европы, чемпионка России, победительница Евразийских игр, победительница Русско-китайских игр, мастер спорта международного класса, многократная победительница международных турниров по художественной гимнастике.

За необыкновенный артистизм и пластичность Ирина Винер-Усманова назвала Синицыну «ребенком-индиго». Давайте полюбуемся на инстаграм Юлии – там действительно есть на что посмотреть.

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