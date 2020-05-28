Юлия Синицына – пример чистой красоты.

Россиянка Юлия Синицына – двукратная чемпионка Европы, чемпионка России, победительница Евразийских игр, победительница Русско-китайских игр, мастер спорта международного класса, многократная победительница международных турниров по художественной гимнастике.

За необыкновенный артистизм и пластичность Ирина Винер-Усманова назвала Синицыну «ребенком-индиго». Давайте полюбуемся на инстаграм Юлии – там действительно есть на что посмотреть.

Художественная гимнастика Солдатова показала удивительную растяжку 17/05/2020 В 14:53

Еще подборки спортивных девушек:

У бойца ММА из Сингапура русская жена. Ради нее и сына он крошит лица в ONE Championship

Жена Гинтера – самая красивая девушка футболистов сборной Германии. Такую оценку ей дал Playboy

Подписывайся на нас Вконтакте

Художественная гимнастика Русская гимнастка открыла в Нью-Йорке студию растяжки. В инстаграме она показывает чудеса гибкости 09/03/2020 В 16:13