Eurosport
Фото: Eurosport
Юлия Синицына – пример чистой красоты.
Россиянка Юлия Синицына – двукратная чемпионка Европы, чемпионка России, победительница Евразийских игр, победительница Русско-китайских игр, мастер спорта международного класса, многократная победительница международных турниров по художественной гимнастике.
За необыкновенный артистизм и пластичность Ирина Винер-Усманова назвала Синицыну «ребенком-индиго». Давайте полюбуемся на инстаграм Юлии – там действительно есть на что посмотреть.
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