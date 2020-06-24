Солдатова показала впечатляющую растяжку на подоконнике, но иногда внимание отвлекал кот

Можно посмотреть видео два раза – оценить и мастерство спортсменки, и грацию кота.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова записала видео, на котором показала несколько упражнений на растяжку.

22-летняя спортсменка исполнила мини-танец на подоконнике и поразила подписчиков гибкостью и пластикой. Александре ассистирует кот, вальяжно прохаживающийся рядом. «Снова мы с котейкой», – подписала публикацию Солдатова.

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Солдатова – четырехкратная чемпионка мира.

Трижды она выиграла турнир в команде, один раз – в упражнениях с лентой.

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