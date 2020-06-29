Солдатова написала, что хочет на море. А пока запостила жгучие фото, после которых захочется с ней

Александра Солдатова
Фото: Instagram
Сильные стороны Саши не только шпагаты.
Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала обжигающие архивные снимки с пляжа.
На них 22-летняя девушка позирует спиной или вполоборота в купальнике Calvin Klein с белым топом на одной черной лямке и темным низом.
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«Жду-жду, когда можно будет рвануть на море. А лучше – океан», – подписала пост Солдатова.
- Александра – трехкратная чемпионка мира и Европы в командном зачете. На ЧМ-2018 она взяла первое личное золото в упражнениях с лентой.
- В феврале 2020 года гимнастка попала в госпиталь Склифосовского, где ей диагностировали булимию. Медиа писали о попытке суицида Солдатовой, но босс художественной гимнастики в России Ирина Винер-Усманова опровергла эту информацию.
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