Художественная гимнастика

Российская чемпионка Олимпиады похвасталась фото с Макгрегором

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Каролина Севастьянова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
2 часов назад

Конор рад встрече с Каролиной Севастьяновой.

Российская чемпионка Олимпиады-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила фото с экс-бойцом UFC Конором Макгрегором.

Селебрити оттягиваются на Лазурном побережье княжества Монако – там пара и сделала совместный снимок. Ирландец тоже был рад встрече со спортсменкой и выложил кадр в сториз.

Художественная гимнастика

Утяшева села на шпагат в черном вечернем платье параллельно с готовкой котлет

01/05/2020 В 14:25
  • В июне Конор в третий раз объявил о завершении карьеры.
  • Севастьянова – олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье.

Солдатова написала, что хочет на море. А пока запостила жгучие фото, после которых захочется с ней

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Художественная гимнастика

Киркоров похудел на 30 кг благодаря онлайн-гимнастике с Винер

01/05/2020 В 07:50
Художественная гимнастика

Солдатова написала, что хочет на море. А пока запостила жгучие фото, после которых захочется с ней

29/06/2020 В 14:19
По теме
Художественная гимнастика
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир