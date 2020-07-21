Российская чемпионка Олимпиады похвасталась фото с Макгрегором

Каролина Севастьянова
Фото: Instagram
Конор рад встрече с Каролиной Севастьяновой.
Российская чемпионка Олимпиады-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила фото с экс-бойцом UFC Конором Макгрегором.
Селебрити оттягиваются на Лазурном побережье княжества Монако – там пара и сделала совместный снимок. Ирландец тоже был рад встрече со спортсменкой и выложил кадр в сториз.
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- В июне Конор в третий раз объявил о завершении карьеры.
- Севастьянова – олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье.
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