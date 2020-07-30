Каролине бы понравились не имеющие аккаунта хоккеист Сидни Кросби и фигурист Юдзуру Ханю.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова высказалась об использовании инстаграма мужчинами.

«Как бы отреагировала, если бы Саша вел активно инстаграм? Всех лайкал, комментировал», – задали спортсменке вопрос.

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«Я бы на такого парня даже не посмотрела. Считаю, что у нормальных мужчин страницы в инстаграме быть не должно. Либо закрытый профиль только для друзей. Все остальное для меня просто неправильно», – заявила 25-летняя Севастьянова.

Со своим молодым человеком гимнастка познакомилась в 2016 году.

Севастьянова – олимпийская чемпионка Лондона-2012 в команде.

Севастьянова снялась для обложки MAXIM

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