Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова рассказала о жестких требовательных методах Ирины Винер – бессменного тренера сборной России.

«Она очень сильная и амбициозная женщина, я безумно ей благодарна. Только благодаря ей, ее любви ко мне, к своему делу я стала олимпийской чемпионкой. Да, сейчас я смотрю на это немного по-другому. Может, она применяла не те методы работы, которые было бы красиво показать со стороны, но у нас и результаты другие. Она выбрала эту стезю, выбрала такой подход. Но это работает – так зачем что-то менять?

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Подход следующий: нет тебя – значит, есть кто-то другой. Конкуренция бешеная, а свято место пусто не бывает. Так что если что-то не нравится – уходи, дверь там. Боялись как раз равнодушия. Когда от тебя требуют, тебя заставляют – значит, ты кому-то нужен, в тебя верят, ты не идешь в расход.

Винер доказала, что ее методы действенны. И никто не может с этим поспорить. Да, где-то были перегибы, может, в том возрасте это даже как-то сказалось на психике. Были какие-то сложные моменты, слова, которые мы не хотели слышать, действия, которые были неприятны. Но сейчас смотрю на это со стороны: объективно совладать с маленькими девочками по-другому невозможно. Пока будешь искать подход к каждому, никакого времени не хватит. Гораздо действеннее – просто прикрикнуть лишний раз, чем сюсюкаться. Мы были в таком возрасте, когда очень легко сесть на шею. Она делала правильно, ведь у нее были и кнут, и пряник.

Владимир Путин и Ирина Винер Фото: Getty Images

Как-то мы ехали на соревнования в Германию. Тридцать два часа в ужасном автобусе, мы буквально спали друг у друга на головах. Тогда Винер пообещала нам, что, если выиграем, обратно поедем с комфортом. В итоге мы выложились на 200% и взяли первое место. И что мы видим на обратном пути? Тот же автобус, те же 32 часа мучений. Но мотивация-то сработала! Тогда мы, конечно, страшно разочаровались, но и такие моменты сейчас уже с улыбкой вспоминаются. В целом не было какого-то прямо ужаса, это не было сплошной черной полосой. Было очень много положительных моментов, веселых и интересных, особенно после Олимпиады, когда Ирина Александровна устроила нам каникулы мечты – незабываемый отдых на яхте на Лазурном Берегу.

В любом случае это огромная глава жизни, которую я вспоминаю с теплотой, потому что я добилась того, чего хотела. И все благодаря ей. Это то, чего не отнять. И как бы мне ни было тяжело вспоминать какие-то моменты, я знаю, что больше всего хотела стать олимпийской чемпионкой. И сделать это можно было только так. Это был мой выбор, так чего жаловаться?» – цитирует 25-летнюю Севастьянову «Р-Спорт».

Каролина стала олимпийской чемпионкой 2012 года в групповом многоборье.

Медиа часто сравнивают Ирину Винер с другой требовательной женщиной из мира спорта – тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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