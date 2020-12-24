Четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова объявила о завершении карьеры.

«Это был прекрасный путь длиной в 16 лет. На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить – я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать.

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Я не ухожу из гимнастики. Я всегда говорила, что была, есть и буду в ней. Художественная гимнастика – моя жизнь, любовь, страсть. Она никогда никуда не денется из моей жизни.

Мне всего 22 года, впереди у меня вся жизнь, и у меня много планов, целей и желаний. Во многом они связаны именно с гимнастикой. Я очень надеюсь, что у меня получится реализовать все и дальше. Чтобы это сделать, я должна быть полностью здоровой, и именно здоровью я сейчас посвящаю большую часть жизни и именно в его пользу делаю выбор», – сказала Солдатова.

Солдатова – четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, и девушка сделала паузу в карьере.

В феврале сообщалось, что Александра совершила попытку суицида. Но девушка опровергла информацию.

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