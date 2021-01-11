Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина рассказала о деталях пожара, который случился в ее нижегородской квартире. Трехкомнатная квартира, которую спортсменке подарили за золото Пекина-2008, загорелась в ночь на Рождество.
«Традиционно зажигаю церковную свечу в 00:00. Но в этот раз что-то пошло не так. Я зажгла свечу и ушла на кухню. Да, сейчас я понимаю, что оставить открытый огонь без присмотра – это очень глупо, но уже ничего не изменить. В какой-то момент, очень скоро после зажжения свечи, я увидела дым, стелящийся по потолку уже на кухне, а я до сих пор не чувствую запахов после COVID-19. Я сразу побежала в спальню, но там уже полыхало. Я поняла, что сама это не потушу», – написала Шкурихина в инстаграме.
«Пожарные приехали быстро! Благодарю их за это! И я только кричала: «Спасите кошку!» Грейс вынес пожарный на руках, это было так трогательно и мило. Я ревела без остановки», – добавила олимпийская чемпионка.
- 30-летняя Дарья Шкурихина выиграла золото Олимпиады-2008 в командных соревнованиях. Она также двукратная чемпионка мира 2007 года в многоборье и отдельных видах.
- Спортивную карьеру девушка завершила в 2008 году.