«Традиционно зажигаю церковную свечу в 00:00. Но в этот раз что-то пошло не так. Я зажгла свечу и ушла на кухню. Да, сейчас я понимаю, что оставить открытый огонь без присмотра – это очень глупо, но уже ничего не изменить. В какой-то момент, очень скоро после зажжения свечи, я увидела дым, стелящийся по потолку уже на кухне, а я до сих пор не чувствую запахов после COVID-19. Я сразу побежала в спальню, но там уже полыхало. Я поняла, что сама это не потушу», – написала Шкурихина в инстаграме.