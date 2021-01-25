«У меня немного смешанные чувства: думаю, что у мужчин есть много других дел, которыми они могли бы заняться. У нас там в хоккее проблемы, в футболе, поэтому можно было бы и об этом подумать. А то в последнее время у нас направление в какое-ту женскую сторону, вместо привычных видов спорта. Но на самом деле я не плохо отношусь к тому, что мужчины занимаются гимнастикой, акробатикой и прочим. Это, наверное, нужно. Меня лично никогда не записать в болельщики этого вида спорта, но если люди хотят заниматься и выступать, то пусть делают это.