25 января в рамках чемпионата России состоялись первые в истории соревнования по художественной гимнастике среди юношей.
Новую дисциплину прокомментировал депутат Государственной Думы Виталий Милонов
«У меня немного смешанные чувства: думаю, что у мужчин есть много других дел, которыми они могли бы заняться. У нас там в хоккее проблемы, в футболе, поэтому можно было бы и об этом подумать. А то в последнее время у нас направление в какое-ту женскую сторону, вместо привычных видов спорта. Но на самом деле я не плохо отношусь к тому, что мужчины занимаются гимнастикой, акробатикой и прочим. Это, наверное, нужно. Меня лично никогда не записать в болельщики этого вида спорта, но если люди хотят заниматься и выступать, то пусть делают это.
Главное, чтобы не в купальниках выходили, а то это точно гомосятина будет. Тогда этот вид спорта нужно будет запретить, нечего мужчинам в женской одежде прыгать. Да и в целом можно задуматься, что есть еще фигурное катание, легкая атлетика, бальные танцы, где тоже нужна пластика, артистизм, так что можно вложить эти способности в широкий круг занятий. В общем, этот вид спорта имеет право на существование, если не будет выходить за рамки приличия. А то вот в Америке скоро мужики-трансгендеры в купальниках в поддержку BLM будут выступать», – сказал Милонов Sport24.
- Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер-Усманова сказала, что «мужская художественная гимнастика имеет все права на существование».
- Программа развития художественной гимнастики в России на 2021-2024 гг. будет дополнена информацией о мужской гимнастике.