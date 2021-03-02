Художественная гимнастка сборной России Арина Аверина выиграла чемпионат страны в индивидуальном многоборье. Серебро – у Лалы Крамаренко, бронзу взяла сестра Арины Дина Аверина.

После победы на ЧР-2020 Арина вышла к журналистам и ответила на вопрос о возможном выступлении под треки рэпера Алишера Моргенштерна.

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«Не знаю насчет Моргенштерна. Думаю, что [главный тренер сборной и глава федерации] Ирина Александровна [Винер-Усманова] не одобрит такой выбор музыки для выступления. Мне рэпчик, наверное, не подойдет, потому что я более такая, плавная. Хочется что-нибудь медленного», – заявила Аверина (цитата по агентству «РИА Новости»).

  • Арина Аверина третий раз подряд выиграла национальное первенство в этой дисциплине. В прошлом году спортсменки из топ-3 повторили текущий результат, а в 2019-м Арина также взяла золото в многоборье, Дина тогда осталась второй.
  • У Арины Авериной есть три победы на чемпионатах мира (с мячом в 2017-м, в команде в 2018 и 2019 гг.), а также семь золотых медалей на чемпионатах Европы.

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