Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова оценила физическую форму президента России Владимира Путина, которую считает одним из залогов его успеха.

«Основой всегда является физическая культура и спорт. Посмотрите на нашего президента – мачо, любимец всех женщин всего мира, особенно итальянок. Они лучшего мужчины себе не могут и представить. Он спортивный, хоккеист, занимается плаванием, борьбой, везде все успевает. Поэтому и успевает, потому что с самого начала есть спортивная направленность.

Он поставил задачу, чтобы 70% нашего населения занимались спортом. Но как люди могут заниматься спортом, если им негде это делать?» – заявила она в ходе презентации социально-спортивного комплекса в Новой Москве.

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С 2008 года Ирина Винер-Усманова занимает пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Переизбрана в 2016 и 2020 годах.

В 2016 году она была избрана в Высший совет партии «Единая Россия».

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