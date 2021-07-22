Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка открыла мир мужской художественной гимнастики. И спортсменке не понравилось: она считает, что это исключительно женский вид спорта.

«Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех. Но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут… Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское – женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма», – написала Навка в инстаграме.

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Фигуристку горячо поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов – чиновник предложил запретить вид спорта, назвал мужскую художественную гимнастику кошмаром и извращением, а ее представителям придумал несколько оскорбительных определений.

«Спасибо Татьяне Навке, низкий ей поклон от всех настоящих мужчин, потому что она как истинная женщина не хочет смотреть на этих педиков и извращенцев, которые прыгают с ленточками. Мужчины в художественной гимнастике – это кошмар и извращение. Стадо гомосексуальных обезьян, не более того. Это ядовитые черные споры трансгендерной поросли, которая сейчас взошла. Художественная гимнастика – женский вид спорта, это должны делать женщины: мы же любуемся этой эстетикой, красотой. А мужик это не может делать. У нас ведь есть много дисциплин, где мужчины могут показать эстетику, пластику, которая не выходит за рамки традиционной мужской роли. Например, спортивная гимнастика, легкая атлетика, бальные танцы.

Мы же все прекрасно понимаем – это просто очередное ЛГБТ-наступление на спорт. Нет необходимости в этом виде спорта. В следующий раз будет предложен мужской пилон, и они будут требовать, чтобы это стал мужской Олимпийский вид спорта. Поэтому надо не только не поддерживать в России мужскую художественную гимнастику, но еще и запретить ее в нашей стране. Также блокировать трансляции на территории России, если кто-то вздумает это показывать. Включать бои ММА, Хабиба Нурмагомедова или наших доблестных хоккеистов с выбитыми зубами. Чтобы люди знали, как выглядят настоящие мужчины», – цитирует Милонова Sport24

Виталий Милонов Фото: Getty Images

Коллега Милонова и Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова не так категорична. Она предложила изменить подход: поменять костюмы мужчин, их движения и реквизит, с которым они работают.

«Я за мужскую гимнастику, если она мужская, а не женская и в женских платьях. У Алины Кабаевой и у Ирины Винер-Усмановой есть разнообразные шоу, когда у них в программе выступают мужчины и демонстрируют элементы из художественной гимнастики, но они это делают с другими предметами, артистично, и это смотрится потрясающе. Где-то проскальзывают элементы из единоборств, где-то из гимнастики – это очень красиво. Но когда мужчины пытаются исполнять элементы женщин, да еще и в женских костюмах – это неприемлемо. Это не художественная гимнастика, это слово, которое я не хочу называть.

И использовать нужно не булавы, например, а специальные палочки. Должно быть видно, что это мужчины танцуют, а не девушки. Чтобы происходящее не выглядело жалкой пародией изображать женщин. Если все это будет соблюдаться, то пусть они соревнуются. У нас же есть вольные упражнения для мужчин в спортивной гимнастике? Там присутствует творчество, присутствуют элементы артистизма — все получается прекрасно. Тот же Евгений Плющенко, когда включил в свое выступление вращение с ногой, которое до этого было женским элементом. Он его смог сделать достаточно необычно, оно смотрелось интересно и сложно. Но при этом мужчины все равно же не делают женские движение. Это будет кривляние. Вот как будто бы кривляются и издеваются над теми, кто это смотрит. Хотелось бы вот этого кривляния избежать», – приводит слова Журовой «Газета.ру».

Недовольство словами Навки высказали фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Пападакис отреагировала на пост Навки в сториз, а партнер сделал репост на свою страницу.

«Мне очень грустно видеть, что в 2021 году все еще отсутствуют открытость и уважение к людям и порицается свобода самовыражения. Я считаю эти слова публичной, деструктивной и болезненной атакой», – написала Пападакис.

Пападакис Сизерон Фото: Getty Images

Позже Навка объяснила свои слова. Она призналась, что не хотела никого задеть, но считает, что это не должно перерастать в пропаганду.

«Своим высказыванием я не хотела никого задеть. У меня есть устойчивое мнение и свое понимание на сей счет. Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребенок должен расти в здоровом обществе и должно быть различие между женщинами и мужчинами. Я не высказываюсь против, но придерживаюсь такого мнения. Сексуальная ориентация – это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда это все является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против. Это вызывает противоречивые чувства. Именно поэтому в РФ карается законом пропаганда сексуальных меньшинств», – цитирует Навку «Матч ТВ»

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