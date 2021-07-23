Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка так не хотела привлекать внимание к мракобесной мужской художественной гимнастике, что нечаянно ее пропиарила. «Мужская художественная гимнастика» идет в гугл-запросах сразу после «мужского женского» (видимо, передачи на государственном российском ТВ), мужских имен и мужских стрижек. Все ищут выступление Кристофера Бенитеса, чтобы оценить степень ЛГБТ-пропаганды и через секунду после просмотра побежать менять ориентацию.

К Навке присоединились депутаты Дмитрий Свищев и Виталий Милонов, частично – бывшая конькобежка Светлана Журова, также заседающая в Думе. Журову не так потряс факт существования мужской художки, но вот женские костюмы во время выступления – нонсенс для чемпионки. Видимо, женской она посчитала отсылку к римским легионерам. Бывает.

Художественная гимнастика «Гомосексуальные обезьяны». Навка и Милонов – о мужской художке 17 ЧАСОВ НАЗАД

Навку понесло намного дальше. «Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское – женским!» – написала экс-фигуристка, сейчас выступающая в шоу и имеющая собственные проекты.

Удивительно, но в комментариях Татьяну не поддержали – во всяком случае, не массово. Подписчики указали, что не видят большой разницы между мужской художественной гимнастикой, балетом и более близким Навке мужским одиночным фигурным катанием, где тоже выступают мужчины в обтягивающих трико с блестками или из плюшевого материала.

«Вас не смущают мужчины-фигуристы? Или мужчины-артисты балета? Танцоры? Почему нам проще наброситься на того, кто как-то отличается от нас, чем попробовать увидеть красоту? Я понимаю, что у каждого могут быть свои представления о прекрасном и не хочу заставлять кого-либо их изменить. Но разве стремление любого человека к самовыражению путем спорта – это не красота?» – задается вопросом в комментариях инстаграма Навки katyapetu.

«Ну вы даете! – пишет seelena07. – Этот парень давно известен в Испании как гимнаст, он один на таком уровне, он такой трудяга – думаю, уж вы-то это знаете, как что тяжело достается в проф. спорте. Красивый костюм в римском стиле, как легионер, красивый танец, вполне мужественный парень с хорошей растяжкой и большой любовью к спорту! Что же здесь может быть такого шокового?»

Но больше всех словам Навки удивится Ирина Винер-Усманова – женщина, с именем которой в принципе ассоциируется российская художественная гимнастика. Татьяна счастлива, что «такого» в России нет и никогда не будет. Вот только есть – и Ирина Александровна горячо поддерживает развитие мужской художки.

Ирина Винер Фото: Getty Images

«Мы уже давно занимаемся развитием в России мужской художественной гимнастики и с самого начала придерживаемся японского направления. Еще 10 лет назад я приглашала в Россию японских тренеров мужской художественной гимнастики, которые должны были поделиться с нашими специалистами своей методикой подготовки. Сейчас женщины вовсю занимаются футболом и боксом, так почему же ребятам не пойти в художественную гимнастику. Я считаю, что художественная гимнастика – это вид искусства, как фигурное катание и синхронное плавание, где выступают и мальчики, и девочки. Думаю, что художественная гимнастика должна идти по такому же пути», – сказала Винер в январе 2021 года.

Ирина Александровна напомнила, что в 2005 году у России был трехкратный чемпион мира в художественной гимнастике – Александр Буклов. Но тогда Международная федерация не признала вид спорта. Сейчас у России тоже есть спортсмены – на национальном Первенстве 2021 года уже соревновались не только девушки, но и юноши, которых тренирует именно Буклов. Да, японское направление, культивируемое Россией, не очень похоже на испанское, которое олицетворяет возмутивший Навку Кристофер Бенитес. Костюмы более аскетичны, парни выступают не с лентами, а с гимнастической палкой, скакалкой, кольцами и утяжеленными булавами. Но это не повод набрасываться на тех, кому по душе другие особенности вида.

Буклов упомянул, что в России мужскую художественную гимнастику даже назвали ритмической – именно чтобы не шокировать таких, как Навка. «С английского rhythmic gymnastic переводится как «художественная гимнастика». А назвали мы вид ритмическим только лишь для того, чтобы избавиться от предрассудков, это была наша договоренность с Ириной Александровной – чтобы сразу не пугать людей», – рассказал Александр.

Мужское фигурное катание с появлением на мировой арене российских супер-юниорок тоже мало чем отличается от женского – более того, программы Александры Трусовой выглядят более мощными и силовыми, чем перфомансы гибкого американца Джейсона Брауна, не любящего четверные прыжки, или изящного Джонни Вейра. Так почему Навка не критикует Трусову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву? Ведь по ее логике мужское – элементы ультра-си – должно оставаться мужским. А вдруг это увидит ее дочь, занимающаяся фигурным катанием шестилетняя Надя? Что она подумает?

Но нетолерантный и дискриминирующий пост Татьяны способен сослужить и неплохую службу – уже сослужил, потому что так много людей узнало о мужской художественной гимнастике. А там недалеко и до включения мужского синхронного плавания в олимпийскую программу – четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев этого очень ждет.

ДОПУСТИМА ЛИ МУЖСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА? Да, в любом виде Да, но только японско-российское направление Я исключительно за испанское направление Кнопка для Навки и Милонова

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