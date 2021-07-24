Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова Татьяны Навки о мужской художественной гимнастике. Олимпийская чемпионка в танцах на льду горячо раскритиковала этот вид спорта.
«Я за то, чтобы была мужская ритмическая гимнастика, но именно мужская, ритмическая, которая зародилась в Японии. Она имеет все возможности для развития. И считаю, что обязательно должна быть пара: мужчина и женщина, по примеру синхронного плавания и фигурного катания. С позицией Навки согласна», – цитирует Винер-Усманову «РБК».
Художественная гимнастика
За мужскую художку топит Винер. А в России есть соревнования
Художественная гимнастика
«Гомосексуальные обезьяны». Навка и Милонов – о мужской художке
Художественная гимнастика
Винер: «Путин – мачо, любимец женщин всего мира»