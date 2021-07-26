Российский гимнаст Булат Сунгатулин поддержал высказывание Татьяны Навки и объяснил отличия испанской художественной гимнастики и японской.

– Мужская художественная гимнастика делится на два направления: японское и испанское, которое развивается не так давно.

– Пост Татьяны Навки – как раз про испанское.

Художественная гимнастика «С позицией Навки согласна». Винер – о мужской художке ВЧЕРА В 09:34

– Да, у себя на страничке она как раз про него написала . Она критиковала испанское направление. Я с ней полностью согласен. На мой взгляд, в мире должно развиваться только японское направление. Чтобы не допустить развития в России испанского направления, мы активно стремимся и стараемся продвигать японское. Развиваем японское и противимся испанскому.

– В чем кардинальные отличия японского и испанского направления?

– Японское похоже на вольные упражнения спортивных гимнастов. Это демонстрация силы, мужественности, координации, выносливости.

– А что плохого в испанском?

– Там нет разделения на мужское и женское. Взрослые бородатые парни надевают купальники со стразами и пляшут с ленточками. Нет никакой мужественности, хотя в Испании считается это нормальным. А в японском – сложнейшие акробатические предметы. Да, это под музыку. Да, с предметами. Но у нас другие предметы – это утяжеленные булавы, маленькие тяжелые кольца, палка и скакалка. Скакалка сильно связана с женской художественной гимнастикой, но у нас исполнение совсем другое. Все очень мужественно, – приводит слова Сунгатулина «Медуза» (является иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).

Булат Сунгатулин – четырехкратный чемпион России.

Спортсмен тренируется в Школе гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой.

Художественная гимнастика За мужскую художку топит Винер. А в России есть соревнования 23/07/2021 В 10:00