Спортивный комментатор Геннадий Орлов резко высказался о главном тренере сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой. Орлову не понравилось поведение Винер-Усмановой на тренировках: она матерится и грубит спортсменкам.

«Сейчас много показывали Винер – главный тренер, прекрасно одевается, какая модная, но только она не знает одно изречение замечательного Антона Павловича Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно: и душа, и тело», – гармония должна быть. Но если ты на таком сленге лагерном разговариваешь при детях и с детьми…

Я же сам мастер спорта, прошел команды мастеров – я никогда не слышал слова-мата от тренеров, с которыми работал. Прежде всего, надо уважать своего ученика. Ну как так? Я бы свою девочку – мою дочку – никогда бы не отдал в руки этих тренеров.

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Я не понимаю, как может тренер позволить себе материться… Да, у нас были такие примеры – ребята, а зачем мы этому радуемся? Человек должен стремиться становиться эрудированнее, цивилизованнее, и тогда больше уважения. Потом, тренер – это обязательно два таланта, и первый – это педагог. Тренер – это педагог, он же воспитывает детей. Чему же он их yfexbn, если он так сам себя ведет?» – сокрушался Орлов в эфире радио «Эхо Москвы»

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