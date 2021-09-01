Русские гимнастки Дина и Арина Аверины после Олимпийских игр в Токио планировали поступить в университет и закончить спортивную карьеру, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

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«Позвонила мне Арина и говорит: «Ирина Александровна, вот мы придем 30 числа». Я спросила: «Вы придете с букетиком цветов сказать, что вы заканчиваете?» Они сказали, что хотят пойти в экономический институт...

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Я сказала: «Минуточку, курица мокрая, тебя как страна встретила, как Лавров сказал твоей сестре «Дина, ты наше золото» и повел на сцену? Президент тебе сейчас будет вручать награду. Я сказала: «Вы как смеете, вы с ума сошли, вы будете подводить народ?» Та девочка, что выиграла золото, выключила инстаграм. И Дина сказала: «Оставьте в покое Линой, она ни в чем не виновата». И вы после того, как дома разрисовывают ваши портреты, после того, как люди разделились, кто-то за, кто-то против, идет целая война, ваши упражнения даже в интернете не показывают целиком...

И вы будете мне говорить об этом? Убью, быстро на тренировку». И они пришли. Подозвала их уже потом и сказала: «Изверги рода человеческого, вы долго меня мучать будете, вы меня проверяли? Думали, скажу: «Давайте бросайте, вы уже старенькие, у меня есть молодые»? Вы так думали?!» «Да, мы так думали». «Быстро в зал!» Все, тренировки продолжаются, вот такие дела», – цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт»

В индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио Дина Аверина стала второй, ее сестра Арина – четвертой.

Сборная России осталась без олимпийского золота в данной дисциплине впервые с 1996 года.

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