Сборная Израиля по художественной гимнастке в полном составе снялась с чемпионата мира-2021 в Японии.
Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее стало известно, что турнир пропустит лидер команды, олимпийская чемпионка Линой Ашрам. В Израиле это решение объяснили «профессиональными соображениями».
Художественная гимнастика
«Минуточку, курица мокрая!» Винер – о разговоре с Авериными
- Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.
- На Олимпиаде-2020 в Токио Ашрам сенсационно победила с результатом 107,800 балла. Серебро взяла россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).
Художественная гимнастика
«Впервые в жизни случилась истерика». Дина Аверина – об Олимпиаде
Tokyo 2020
Судья ОИ в художке: «Я российских девочек не обидела»