Сборная Израиля по художественной гимнастке в полном составе снялась с чемпионата мира-2021 в Японии.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.
Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее стало известно, что турнир пропустит лидер команды, олимпийская чемпионка Линой Ашрам. В Израиле это решение объяснили «профессиональными соображениями».
Художественная гимнастика
«Минуточку, курица мокрая!» Винер – о разговоре с Авериными
01/09/2021 В 20:15
  • Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.
  • На Олимпиаде-2020 в Токио Ашрам сенсационно победила с результатом 107,800 балла. Серебро взяла россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).
Следи за новостями спорта в вайбере
Художественная гимнастика
«Впервые в жизни случилась истерика». Дина Аверина – об Олимпиаде
31/08/2021 В 19:25
Tokyo 2020
Судья ОИ в художке: «Я российских девочек не обидела»
25/08/2021 В 17:07