Сборная Израиля по художественной гимнастке в полном составе снялась с чемпионата мира-2021 в Японии.

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Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее стало известно, что турнир пропустит лидер команды, олимпийская чемпионка Линой Ашрам. В Израиле это решение объяснили «профессиональными соображениями».

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Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.

На Олимпиаде-2020 в Токио Ашрам сенсационно победила с результатом 107,800 балла. Серебро взяла россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).

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