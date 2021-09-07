Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о возможном реванше Дины Авериной и израильтянки Линой Ашрам.
«Меня это вообще не интересовало. О каком реванше вы говорите? Для меня и почти для всего мира выиграла Дина Аверина. Линой Ашрам ни в чем не виновата, но в ее адрес было столько неважных сообщений, что она даже была вынуждена выключить инстаграм. А наши международные деятели, видимо, каким-то образом повлияли на то, чтобы ни ее упражнения, ни упражнения Дины Авериной теперь невозможно было посмотреть в интернете», – приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
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Сборная Израиля во главе с Ашрам снялась с ЧМ-2021
- Сборная Израиля по художественной гимнастке в полном составе снялась с чемпионата мира-2021 в Японии.
- На Олимпиаде-2020 в Токио Ашрам сенсационно победила с результатом 107,800 балла. Серебро взяла россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).
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