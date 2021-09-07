Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала снятие с чемпионата мира-2021 по художественной гимнастике сборной Израиля в полном составе.
В Израиле это решение объяснили «профессиональными соображениями». Турнир пропустит и лидер команды – олимпийская чемпионка Линой Ашрам. В интервью РИА Новости Винер-Усманова заявила, что ожидала отказа изральской сборной от участия в ЧМ-2021: «Что и требовалось доказать. Я это и предполагала».
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В комментарии для Sport24 глава ВФХГ призналась, что никакого интереса эта новость у нее не вызывает. «Про Федерацию художественной гимнастики Израиля все известно. Они между собой договориться не могут, там творится полный хаос и бардак. В снятии Израиля совершенно точно есть отголоски скандала на Олимпиаде. Ничего не проходит бесследно», – сказала Винер-Усманова.
- На Олимпиаде-2020 в Токио Ашрам сенсационно победила с результатом 107,800 балла. Серебро взяла россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).
- Чемпионат мира должен пройти в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.
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