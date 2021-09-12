Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, зачем назвала Дину и Арину Авериных мокрыми курицами, когда сестры сообщили ей о планах завершить карьеру из-за инцидента на ОИ.
«Конечно, говорю, когда они мокрые курицы, я им это подчеркиваю. Когда они ко мне пришли и сказали, что они вроде хотят закончить, то они были в этот момент для меня мокрые курицы. А так они были для меня королевы всегда», – цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт» со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
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- На Олимпиаде-2020 в Токио сенсационно победила израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800 балла. Серебро взяла россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).
- Сборная России осталась без олимпийского золота в данной дисциплине впервые с 1996 года.
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