Президент России Владимир Путин иронично высказался о судействе в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки. Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну, ничего, мы крепче будем!» – цитирует Путина ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Художественная гимнастика Винер объяснила, почему назвала Авериных мокрыми курицами ЧАС НАЗАД

На Олимпиаде-2020 в Токио сенсационно победила израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800 балла. Серебро взяла россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).

Сборная России осталась без олимпийского золота в данной дисциплине впервые с 1996 года.

Художественная гимнастика «Полный хаос и бардак». Винер – о снятии сборной Израиля с ЧМ-2021 07/09/2021 В 13:55