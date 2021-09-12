Президент России Владимир Путин иронично высказался о судействе в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки. Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну, ничего, мы крепче будем!» – цитирует Путина ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
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- На Олимпиаде-2020 в Токио сенсационно победила израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800 балла. Серебро взяла россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).
- Сборная России осталась без олимпийского золота в данной дисциплине впервые с 1996 года.
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