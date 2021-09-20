Российская гимнастка Дина Аверина поделилась деталями разговора с президентом России Владимиром Путиным во время встречи с олимпийцами в Кремле.

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«Путина мы видели еще перед чемпионатом мира в 2019 году. Он приходил к нам и Ирине Александровне в «Лужники». Видела его второй раз, пообщались. Он спрашивал, как и что. Сказал: «Вот это несправедливо. Шесть минут стояла и ждала оценку. Такого же у вас не бывает. Обычно две минуты, и выставляют оценку». Говорю ему: «Да, вы уже все знаете». Даже автограф у него попросила. Он расписался на медали. Не просил ли он автограф? Нет. А зачем?

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У меня было волнение, когда я произносила речь. Спросила: «Можно мне сказать пару слов?» Он ответил: «Да, конечно, проходите». Я начинаю произносить речь, и у меня ноги так начали дрожать. Это первый раз. Стою и думаю: «Главное – не упасть! Главное – не упасть!» Было более волнительно, чем на Олимпиаде. Слава богу, что речь произнесла до конца. Потом еле-еле иду и сразу села», – сказала Аверина ютьюб-каналу ПФК ЦСКА.

На Олимпиаде-2020 в Токио сенсационно победила израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800 балла.

Серебро взяла россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).

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