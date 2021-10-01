Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова гимнаста Артура Далалояна, который выразил непонимание по поводу того, что Дине Авериной подарили BMW Х5 за серебро в Токио-2020.

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«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину – справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» – приводит комментарий Винер-Усмановой Sport24

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На Олимпиаде-2020 в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном многоборье – Дина Аверина осталась с серебряной наградой.

Далалоян – олимпийский чемпион Игр в Токио. Он взял золотую медаль в командном многоборье вместе с Нагорным, Белявским и Аблязиным.

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