Депутат Госдумы бывшая фигуристка Ирина Роднина резко прокомментировала заявление олимпийского чемпиона Токио по спортивной гимнастике Артура Далалояна. Спортсмен посчитал неправильным то, что серебряному призеру Игр Дине Авериной и ее сестре Арине (4-е место) вручили автомобиль BMW X5, как и победителям соревнований.

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«Что за дурной тон! Дареному коню в зубы не смотрят! Это подарок от президента. Зачем это обсуждать? Я считаю, это дурной тон как со стороны Далалояна, так и тех, кто это обсуждает», – приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс»

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На Олимпиаде-2020 Россия впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

Также Россия впервые за 25 лет проиграла и командное золото.

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