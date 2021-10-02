Депутат Госдумы бывшая фигуристка Ирина Роднина резко прокомментировала заявление олимпийского чемпиона Токио по спортивной гимнастике Артура Далалояна. Спортсмен посчитал неправильным то, что серебряному призеру Игр Дине Авериной и ее сестре Арине (4-е место) вручили автомобиль BMW X5, как и победителям соревнований.
«Что за дурной тон! Дареному коню в зубы не смотрят! Это подарок от президента. Зачем это обсуждать? Я считаю, это дурной тон как со стороны Далалояна, так и тех, кто это обсуждает», – приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».
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- На Олимпиаде-2020 Россия впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.
- Также Россия впервые за 25 лет проиграла и командное золото.
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