Российские гимнастки Дина и Арина Аверины признались, что были близки к завершению карьеры после скандала с судейством на Олимпийских играх-2020 в Токио.

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– У вас были страхи, как сказала Ирина Александровна, что и дальше будут засуживать? Были какие-то мысли о завершении карьеры?

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Арина: Да, были мысли. Мне кажется, в первую очередь, мы хотели завершить карьеру из-за того, что боялись продолжения такого судейства. Это была одна из главных причин. Но Ирина Александровна нас переубедила, спасибо ей большое. Как видите, мы снова здесь и снова выступаем.

– Какие у вас ближайшие планы на чемпионат мира по гимнастике? Будете принимать участие в следующих Олимпийских играх?

Дина: Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, который также пройдет в Японии, а насчет Олимпийских игр загадывать пока рано, потому что еще три года впереди. Если здоровье позволит, то будем продолжать, конечно же, – приводит слова Авериных Sport24

На Олимпиаде-2020 Россия впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном многоборье – победила Линой Ашрам из сборной Израиля, Дина Аверина взяла серебряную награду.

В Международной федерации гимнастики (FIG) не нашли ошибок судейской бригады и признали результаты личных и групповых упражнений на Играх в Токио справедливыми.

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