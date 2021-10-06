Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала об отношении к недопуску сборной России на соревнования в Израиле в июле. Причину отказа объяснили эпидемиологическими ограничениями.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Мы любим Израиль. У нас там много друзей, более того, израильская школа художественной гимнастики – это продолжение советско-российской школы. И в этом смысле с полным основанием можно сказать, что мы одна семья. Однако в рамках олимпийского цикла и в ходе подготовки к основному старту на Олимпиаде все участники должны были быть поставлены в равные условия. Это касается и предварительных соревнований, таких как Гран-при Израиля.

Художественная гимнастика Сестры Аверины: «Хотели завершить карьеру, боялись судейства» ВЧЕРА В 05:45

Если бы это было невозможно для кого-то из участников по каким бы то ни было причинам, включая эпидемиологические ограничения, то нужно было бы отменять Гран-при или саму Олимпиаду. Иначе проведение соревнований в Израиле, где в отсутствие лидера – сборной России – израильская спортсменка завоевала все пять золотых медалей, смотрится как сговор и подготовка к заранее организованному судейству на самой Олимпиаде.

И в Токио все могло бы проскочить незаметно, если бы не досадная, грубейшая ошибка самой израильской спортсменки – она уронила предмет. Но подготовленную и запущенную машину судейства, судя по всему, организаторы этой акции остановить уже не смогли или просто не захотели. В результате – скандал. То, что я сказала, – это только мои предположения. Надеюсь, что Федерация художественной гимнастики России обратится в суд, который разберется в деталях и примет правильное решение.

Кстати говоря, 16-17 июля, когда проводился этап Гран-при в Израиле, на который под предлогом сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в России наша сборная не была допущена, положение с эпидемией в России было не хуже, чем у некоторых других стран-участниц, приглашенных на соревнования в Израиль», – сказала Кабаева в интервью «СЭ»

На Олимпиаде-2020 Россия впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном многоборье – победила Линой Ашрам из сборной Израиля, Дина Аверина взяла серебряную награду.

В Международной федерации гимнастики (FIG) не нашли ошибок судейской бригады и признали результаты личных и групповых упражнений на Играх в Токио справедливыми.

Художественная гимнастика «Зачем обсуждать подарок президента?» Роднина вступилась за Авериных 02/10/2021 В 12:22